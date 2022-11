Cheddira riacciuffa il Benevento: il Bari torna a casa con un punto

Basta un rigore di Walid Cheddira a 13' dalla fine al Bari per pareggiare in casa del Benevento nella dodicesima giornata del campionato di Serie B. Una partita giocata su ritmi alti, con i campani in netto controllo e più propositivi. Poi la svolta sul rigore. Nel primo tempo l'1-0 era stato segnato da Improta, ex dell'incontro, sfruttando un'imprecisione della difesa biancorossa (sbaglia Maita). Gol ed esultanza. Ma il Benevento - per merito di un super Caprile - non trova il colpo del kappao e il Bari reagisce. Tocco di mano di Letizia in area su cross di un ottimo Dorval: rigore. Cheddira trasforma, lancia un messaggio chiaro al Marocco in vista dei Mondiali. E il Bari porta a casa un buon punto.

Benevento-Bari 1-1

Marcatori: 37'pt Improta (Be), 32'st Cheddira (Ba)

Benevento (3-5-2): Paleari, Letizia (c) (42'st Foulon), Masciangelo, Karic (18'st Koutsoupias), Improta, La Gumina (42'st Farias), Schiattarella, Leverbe, Pastina, Forte, Capellini

A disp.: Manfredini, Lucatelli, Thiam Pape, Glik, Agnello, Basit, Perlingieri, Veltri, Sanogo

All. F. Cannavaro

Bari (4-3-1-2): Caprile, Pucino, Di Cesare (c), Vicari, Dorval, Maita (42'st Mallamo), Maiello, Folorunsho (10'st Salcedo), Botta (10'st Bellomo), Cheddira, Scheidler (10'st Antenucci)

A disp.: Frattali, D'Errico, Terranova, , Zuzek, Mazzotta, Bosisio, Cangiano, Benedetti

All. M. Mignani

Arbitro: Sig. Giacomo Camplone (Pescara); assistenti: Sig. Giuseppe Perrotti (Campobasso) e Sig. Marco D’Ascanio (Ancona). Quarto Ufficiale: Sig. Leonardo Mastrodomenico (Matera). VAR: Federico Dionisi (L’Aquila), AVAR: Francesco Meraviglia (Pistoia)

Ammoniti: Folorunsho (Ba), Forte (Be), Maita (Ba), Maiello (Ba), Di Cesare (Ba), Capellini (Be), Letizia (Be)

Espulso: al 34'st secondo giallo a Pastina (Be)

Angoli: 7-2

Rec.: 1'pt, 5'st

Note: stadio 'Ciro Vigorito', Benevento; pioggia, 19°C circa, terreno in buone condizioni; 9.018 spettatori (1.399 tifosi ospiti)

Foto: Domenico Bari