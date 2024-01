Nardò basket torna alla vittoria. Coach Di Carlo: «La squadra ha carattere»

Più che altri fattori, stavolta, la compattezza e il carattere hanno portato alla vittoria Hdl Nardò Basket. Comunque, una Provvidenza in tempi di raccolti magri e di nervi scoperti. In una partita in cui la partenza a razzo di Ueb Gesteco Cividale avrebbe potuto indirizzare irreparabilmente il match già nel primo quarto, i ragazzi di coach Gennaro Di Carlo sono stati bravi a non scomporsi, a ritrovare lentamente unità e misure (soprattutto in difesa) e a credere nella rimonta. Anche quando il tabellone segnava -16. Con cinque sconfitte sul groppone, un palazzetto muto per lo sciopero di Onda Granata e un avversario pimpante, il rischio di deragliare è stato altissimo. Ma questa ormai è squadra che, rispetto a tre mesi fa, sa soffrire e leggere i momenti e che, alla fine, ha incendiato il migliaio di appassionati del "Pala San Giuseppe di Copertino" di Lecce, che hanno assistito a una straordinaria rincorsa. Due punti pesanti e nuova iniezione di fiducia in un gruppo ammaccato e appannato, ma vivo come pochi.

Gennaro Di Carlo sa che Nardò ha corso un grosso rischio, ma sa anche di aver costruito una squadra ormai cresciuta in maturità. "L'approccio non è stato dei migliori - ha detto nel dopo gara - siamo stati troppo molli, abbiamo concesso molti tiri facili a Cividale.

Soprattutto non eravamo sufficientemente in pressione sui portatori di palla avversari. Affronteremo questo argomento in settimana e cercheremo di migliorare. Però, devo dire che la squadra è stata sempre lì e alla fine il carattere, la tenacia e la determinazione dei nostri ragazzi ancora una volta hanno avuto la meglio in un momento in cui oggettivamente non siamo brillanti. Abbiamo vinto una partita più sul piano nervoso e caratteriale che su quello tattico. Una vittoria pesante, ne avevamo bisogno. Ora testa bassa e pedalare, perché il campionato è ancora molto lungo. Sono fiducioso". Il 2023 va, dunque, in archivio. Ma non c'è tempo per rifiatare perché il prossimo turno, in programma il 7 gennaio, il 18esimo del girone Rosso di A2, vedrà il Toro in trasferta ad Orzinuovi, in un altro scontro diretto dal valore doppio.