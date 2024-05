Al Bano criticato sui social per l'inno di Mameli prima di Juve-Atalanta: «Eppure lo rifarei». Poi arriva in ritardo in aeroporto

Al Bano nell'occhio del ciclone. La sua performance prima di Juventus-Atalanta, finale di Coppa Italia, quando ha cantato l'inno nazionale, non è piaciuta a tanti. Ha "steccato". E lo ha anche ammesso: “Ho steccato l’inno di Mameli, non sentivo niente. In Italia non c’è rispetto per quelle parole ma tornerei anche l’anno prossimo”, ha detto a La Repubblica. “Mio figlio mi diceva di non accettare. Ma l’ho fatto, a titolo gratuito, perché amo le sfide. Tutti dovremmo ascoltare in silenzio quei versi, scritti per il nostro Paese”, racconta.

L'aereo e il ritardo

Sui social piovono critiche, ma il cantante di Cellino San Marco non si nasconde. Un altro caso è quello legato all'aereo di ritorno da Roma a Brindisi. Secondo quanto racconta Sportitalia l'aereo sarebbe partito in ritardo per un'altra "steccata" di Al Bano, che era in ritardo.