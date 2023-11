Matteo Arnaldi, dalla Puglia alla Coppa Davis: appena due anni e mezzo fa il debutto in un Challenger

Matteo Arnaldi, dalla Puglia alla Coppa Davis. Non molti mesi fa aveva dichiarato di non essere ancora certo di poter diventare un tennista professionista. Oggi ha regalato all’Italia un punto determinante nella finale di Coppa Davis, quello del primo singolare vinto contro Alexei Popyrin. Arnaldi, classe 2001, fa parte della nuova generazione dei tennisti italiani. Nell’aprile 2021 era a Barletta, grazie a una wild card aveva avuto l’opportunità di giocare nel mitico challenger vinto da Rafa Nadal a 15 anni ed era uscito al primo turno contro un altro giocatore azzurro, Lorenzo Musetti. Era tornato a Barletta nel 2022, e nel frattempo ha anche raggiunto gli ottavi di finale agli Us Open (ko contro Carlos Alcaraz). Al momento è il numero 41 al mondo.

Matteo Arnaldi e la Coppa Davis

Oggi, con la maglia dell’Italia, è stato schierato da Filippo Volandri come numero due, insieme a Jannik Sinner, contro l’Australia.

Ha vinto 7-5; 2-6; 6-4 in una lunghissima partita che era indispensabile vincere, contando poi sulla sfida tra Sinner e De Minaur.