Sticchi Damiani: «Possiamo salvarci»

Nonostante l'ennesima sconfitta, il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, non perde l'ottimismo e scuote l'ambiente giallorosso: «Le possibilità di di salvarci sono intatte». E ha fatto notare, oggi in conferenza stampa, che i salentini sono un punto più avanti della squadra che è terz'ultima in classifica. Quindi il presidente dell'Unione sportiva Lecce ha ricordato che altre società reduci da una doppia promozione non hanno fatto in serie A quello che sta riuscendo ai ragazzi di mister Liverani. I quali, ha ribadito Sticchi Damiani, scontano le conseguenze di numerosi infortuni. Ottimismo anche in virtù degli acquisti che il club giallorosso continuerà a compiere in questo mese: previsti tre arrivi, oltre ai già arruolati Donati e Deiola. Uno dei giocatori in arrivo potrebbe già essere impiegato nella proibitiva sfida con l'Inter.