C’è la bestia nera del Lecce questa sera al Via del Mare. È il Sassuolo del tecnico Alessio Dionisi, l’unica squadra della serie A 2023-2024 contro cui il Lecce non è mai riuscito a vincere. Soltanto pareggi (3) e sconfitte (3). Ma c’è di più: il pezzo pregiato dei neroverdi sassolesi, il campione d’Europa Domenico Berardi, è il nemico per eccellenza della squadra giallorossa. Negli ultimi quattro incroci in serie A il numero 10 degli emiliani è sempre stato decisivo: il bilancio infatti è di 3 gol e 1 assist, quello servito a Thorstvedt per la rete del successo nell’ultima sfida giocata lo scorso anno in terra salentina e vinta di misura dalla squadra di Dionisi.

Sfatare il tabù Sassuolo e conquistare la prima vittoria in campionato contro gli emiliani è sicuramente nei pensieri di mister D’Aversa e dei suoi ragazzi ma ciò che interessa di più in questo momento è tornare a muovere la classifica dopo le due sconfitte consecutive incassate ad opera di Juventus (0-1) e Napoli (0-4).

Presentarsi alla sosta della serie A con un risultato positivo sarebbe il massimo per capitan Strefezza e compagni, fin qui protagonisti di una stagione con i fiocchi condita da tre successi, due pareggi e altrettante sconfitte. Non sarà però per niente facile mandare a casa a mani vuote i neroverdi, capaci di grandi imprese ma anche di clamorosi tonfi. Avesse in dote pure la continuità, la squadra di mister Dionisi stazionerebbe costantemente nelle primissime posizioni della classifica di serie A ma la realtà dice ben altro. Anche quest’anno infatti il Sassuolo sta confermando la sua discontinuità come dimostrano i risultati recenti: nel giro di pochi giorni Berardi e compagni sono passati dai roboanti contro Juventus e Inter all’inopinata sconfitta casalinga con il Monza. Ecco perché il Lecce oltre a sfoderare una grande prestazione dovrà necessariamente sperare che il Sassuolo non sia in serata di grazia e soprattutto non lo sia Berardi, la cui presenza in campo è di vitale importanza per il club della famiglia Squinzi.

Mister D’Aversa non stravolgerà la formazione titolare rispetto a quella scesa in campo sabato scorso contro il Napoli. In linea di massima giocheranno gli stessi eccezion fatta per il ruolo di mezz’ala sinistra, posizione del campo che tornerà ad occupare Momo Kaba, al rientro dopo la squalifica. Prenderà il posto del connazionale Blin, fermo ai box per un infortunio al calcagno che lo terrà fuori per circa un mese. Il tecnico abruzzese quasi certamente oggi si affiderà al grande ex di turno, Nicola Sansone. Resta da decidere soltanto se l’esterno d’attacco giocherà dall’inizio oppure a gara in corso. Scontate invece le assenze di Banda e Dermaku che torneranno in gruppo dopo la sosta della prossima settimana. Nel Sassuolo mancherà per infortunio Matheus Henrique, fin qui sempre titolare. Recuperati in extremis invece Pinamonti e Ruan, destinati entrambi a far parte della formazione titolare. Fischio d’inizio alle ore 20.45 affidato a Sacchi di Macerata: nelle sue ultime tre apparizioni al Via del Mare il Lecce ha sempre perso. E allora non resta che incrociare le dita e sperare che il vento cambi direzione.