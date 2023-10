Nel Lecce di Roberto D’Aversa sta per scoccare l’ora di Nicola Sansone. Arrivato nel Salento l’11 settembre scorso, a mercato chiuso, con una condizione atletica approssimativa che ne ha consigliato fin qui soltanto un impiego part-time (2 presenze in campionato contro Genoa e Juventus per un totale di 38 minuti giocati), ora il 32enne esterno d’attacco giallorosso potrebbe ambire ad un posto da titolare. Vuoi perché nel frattempo ha lavorato sodo per raggiungere una condizione accettabile e vuoi perché, in assenza dell’infortunato Lameck Banda, capitan Gabriel Strefezza nell’ultimo periodo è stato costretto a fare gli straordinari, con un notevole dispendio di energie fisiche e mentali.

Mister D’Aversa sa bene che Sansone, in condizioni psico-fisiche ottimali, ha pochi rivali nel suo ruolo in serie A e per questo motivo sta valutando l’ipotesi di schierarlo per la prima volta titolare nella delicata sfida di domani sera, al Via del Mare, contro il Sassuolo. Non un avversario qualunque per Sansone che proprio in Emilia, sponda neroverde, ha vissuto anni indimenticabili della sua carriera prima di salutare l’Italia nell’agosto del 2016 per andare a giocare in Spagna, con la maglia del Villareal. All’epoca il suo trasferimento fruttò al club dell’indimenticato patron Squinzi ben 16 milioni di euro. Con il Sassuolo in due stagioni e mezza Nicola Sansone ha collezionato numeri importanti: 89 presenze condite da 20 gol messi a segno in serie A, Coppa Italia e Europa League. Il Sassuolo gli è rimasto nel cuore ma chissà cosa darebbe per bagnare l’esordio da titolare con la maglia del Lecce con un gol pesante o magari anche con un assist vincente.

È chiaro però che nell’ambito delle sue valutazioni mister D’Aversa terrà conto di tutto. Ad esempio del fatto che Sansone dispone ancora di una autonomia ridotta e che comunque nell’ultima stagione con il Bologna soltanto in due partite è rimasto in campo fino al triplice fischio del direttore di gara. Il tecnico non potrà non tener conto inoltre del fatto che subito dopo la sfida con il Sassuolo ci sarà la sosta della serie A e di conseguenza in quei giorni Sansone avrà la possibilità di migliorare ulteriore la sua condizione generale. Ad ogni modo, indipendentemente se giocherà dall’inizio o a gara in corso sicuramente Sansone avrà il suo spazio domani sera in un match che per il Lecce rappresenta l’occasione del riscatto dopo i passi falsi contro Juventus (0-1 all’Allianz Stadium) e Napoli (0-4 al Via del Mare). Da queste parti nessuno ha fatto drammi per il doppio kappaò, e ci mancherebbe pure vista l’attuale posizione di classifica che vede i salentini a ridosso delle big e davanti a Lazio e Roma, ma riuscire a tornare a muovere la classifica consentirebbe al gruppo di lavorare con un po’ di serenità in più nel periodo dello stop del campionato.