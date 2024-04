Lecce-Roma, diretta: Gotti cerca conferme in un Via del Mare quasi sold out

Lecce-Roma. Pasquetta con gita fuori porta e magari...pesce d'Aprile alla squadra di Daniele De Rossi? Fin qui la Roma, dall'arrivo dell'ex capitano in panchina, ha perso soltanto contro l'Inter in campionato e in coppa con il Brighton, ma dopo aver vinto 4-0 l'andata. Il Lecce di Gotti, invece, ha vinto a Salerno prima della sosta ed è tornato a respirare dopo un periodo decisamente buio.

Calcio d'inizio alle 18 al Via del Mare: ancora meno di 2mila i biglietti a disposizione (tutti a visibilità limitata). Sarà quasi sold out.