Per molti leccesi, soprattutto coloro che hanno a cuore le sorti della squadra giallorossa, domani sarà una Pasquetta atipica, differente rispetto alle abitudini. Questo perché alle sei della sera del Lunedì dell’Angelo, i ragazzi di Luca Gotti scenderanno in campo sul prato verde dello stadio Via del Mare con l’obiettivo di strappare un risultato positivo nella sfida di campionato contro la Roma.

Per alcuni dei protagonisti, dentro e fuori dal campo, non sarà affatto una partita come le altre. È il caso ad esempio di Tony Gallo e Guillermo Giacomazzi, rispettivamente laterale difensivo del Lecce e vice allenatore della Roma. Il primo ha appena cominciato a scrivere pagine importanti della storia del calcio leccese mentre il secondo ne ha scritte tantissime nei tredici anni di militanza nella squadra salentina, di cui è stato a lungo il Capitano. Come se non bastasse, a rendere ancora più affascinante ed intrigante questo incrocio è il filo rosso che lega Gallo a Giacomazzi, ovvero genero e suocero che per la prima volta si affrontano da avversari su un campo di calcio. E per la prima volta, oggi alle 18, l’indimenticato numero 18 italo-uruguaiano si presenta nello stadio in cui ha conquistato i successi più importanti da calciatore con l’intento di fare uno sguardo alla squadra che più ha amato e che, di sicuro, continua ad amare.

Il Lecce e la Roma sono accomunate dalla necessità di fare punti. I primi per tagliare al più presto il traguardo della salvezza, i secondi invece per conquistare uno dei primi quattro posti che danno accesso alla prossima edizione di Champions. Gotti, che è appena arrivato al capezzale del Lecce in sostituzione dell’esonerato D’Aversa, ha cominciato con una vittoria in trasferta sul campo della Salernitana; De Rossi invece si è accomodato sulla panchina romanista da circa due mesi e fin qui ha lavorato benissimo, conquistando vittorie su vittorie, sia in Italia che in Europa.

C’è molta curiosità sullo schieramento dei salentini e soprattutto sulle scelta di modulo e interpreti. Gotti potrebbe optare inizialmente per un più accorto 4-4-1-1 con Oudin sottopunta alle spalle di Krstovic, quindi Dorgu e Almqvist sugli esterni a centrocampo con Blin e Ramadani centrali, a supporto della linea difesa che, salvo novità, sarà la stessa di Salerno. Banda potrebbe ripartire dalla panchina. Nella Roma mancherà Pellegrini per squalifica mentre Dybala, recuperato ma non ancora al cento per cento, con ogni probabilità partirà dalla panchina e far posto a Baldanzi. Fischio d’inizio alle 18 di Marcenaro di Genova, alla “prima” al Via del Mare.