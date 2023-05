La sconfitta del Verona (per certi versi inattesa) in casa contro il Torino lascia i gialloblù a pari merito con lo Spezia e a due punti di distanza dal Lecce. Una buona notizia per i giallorossi che ora non dovranno più affrontare la pur importante sfida contro lo Spezia come uno spareggio da dentro o fuori, sapendo che nella bagarre per non retrocedere saranno impegnati anche i gialloblù. Certamente la partita in programma domenica prossima all’ora di pranzo al Via del Mare resta della massima importanza e assume tutte le caratteristiche di un possibile match point per la formazione salentina. Questo perché, anche se è difficile azzardare previsioni e fare tabelle in un finale così concitato, è comunque verosimile ritenere che tre punti contro lo Spezia (che porterebbero a +5 il vantaggio leccese a due partite dalla conclusione) rappresenterebbero la quasi automatica certezza di poter disputare anche la prossima stagione nella massima serie. Appare evidente come, per centrare la vittoria, sarà necessario ripetere anche offensivamente la prestazione offerta venerdì sera all’Olimpico contro la Lazio. I salentini dovranno cioè essere attivi e propositivi anche con la palla fra i piedi, magari puntando sui giocatori più in forma (Oudin su tutti) e sperando di recuperare Strefezza ad una condizione di maggior brillantezza. Ma il campionato non finirà domenica. Dopo ci saranno altri due incontri da disputare. Non è quindi da trascurare l’ipotesi che a decidere le sorti delle tre squadre coinvolte sia l’ultima giornata, per non parlare di un eventuale prolungamento con lo spareggio, ripristinato dal regolamento di quest’anno. A duecentosettanta minuti dal termine del campionato è dunque più che mai opportuno chiedersi come stanno le compagini coinvolte nella lotta salvezza e che calendario dovranno affrontare. Per quanto riguarda il Lecce, come accennato molto passerà dallo scontro diretto del prossimo weekend. Molto ma non tutto. Nelle due partite successive il Lecce dovrà affrontare Monza e Bologna, due undici che a quel punto potrebbero non avere tanto da chiedere alla stagione. Il destino del Lecce sembra quindi più che mai nelle mani dei calciatori giallorossi.

Detto dello scontro diretto fra Lecce e Spezia, il prossimo turno vedrà il Verona andare sul difficile campo dell’Atalanta. I bergamaschi, reduci da una sorprendente battuta d’arresto contro la Salernitana, hanno assoluto bisogno dei tre punti, essendo ancora in lotta per centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Per la formazione di Bocchetti e Zaffaroni sarà quindi una trasferta tutt’altro che agevole. Se poi alla penultima l’avversario del Verona sarà il praticamente già salvo Empoli, all’ultima giornata i veneti saranno di nuovo in trasferta in Lombardia, stavolta sul campo del Milan. A quel punto bisognerà vedere che squadra si troveranno di fronte i veneti. I rossoneri infatti potrebbero essere ancora in corsa per un posto Champions e potrebbero avere il vento in poppa qualora domani riuscissero a ribaltare il ritorno della semifinale contro l’Inter, qualificandosi per la finalissima di Istanbul. Di contro, una squadra eliminata e con il morale a terra potrebbe incappare nell’ennesima “fatal Verona”, a beneficio delle speranze di salvezza degli scaligeri. Infine lo Spezia che, dopo la trasferta salentina, avrà si giocherà le proprie chance contro il Torino in casa e in trasferta contro la Roma. Anche qui, come nel caso del Verona, il finale di stagione è legato al cammino europeo degli avversari di turno. La Roma sarà riuscita ad ottenere il pass per la finale di Europa League? Sarà ancora in corsa in campionato per un piazzamento Champions? Come si vede la corsa salvezza è legata a doppio filo a quella per l’Europa, che si corre parallelamente nei piani alti della classifica.