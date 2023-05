Il Verona cade con il Torino e resta a -2 dal Lecce. La situazione per la corsa salvezza

Il Verona dopo la vittoria di Lecce torna sulla terra e fa un passo indietro. Al Bentegodi vince il Torino, che complica la strada per la salvezza ai gialloblù. Basta un gran gol di Vlasic alla mezz'ora del primo tempo, in una partita piuttosto spigolosa e di fatto dominata dagli ospiti. Juric fa uno scherzetto alla propria ex squadra, che ne esce ridimensionata e mostra ancora una serie di fragilità. Il pubblico, alla fine, fischia il Verona.

Davanti alla TV esulta il Lecce. Là dietro la situazione resta ancora ingarbugliata. La classifica adesso vede il Lecce a 32, Verona e Spezia a 30. Segue la Cremonese a 24, ancora in gioco e questa sera ospite della Juventus.