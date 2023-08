Falcone e Di Francesco, la vittoria del Lecce sulla Lazio è a tinte giallorosse (della Roma)

Wladimiro Falcone e Federico Di Francesco. La vittoria del Lecce contro la Lazio è quasi quella di un... derby. Due cuori romanisti decisivi nel successo giallorosso, appunto. Falcone è da sempre tifoso della Roma, una passione di famiglia, una questione di dna, immutabile. Di Francesco, invece, è tifoso del Bologna ma è cresciuto a Roma, all'Olimpico guardando papà Eusebio. In fondo è lupacchiotto anche lui. E quando vede la Lazio sembra un toro.

Di Francesco contro la Lazio

E anche se non aveva segnato l'anno scorso contro i biancocelesti, era stato determinante.

Anche in quel caso ci fu la rimonta. Federico entrò all'intervallo e cambiò volto alla gara. Poi andarono a segna Strefezza, oggi capitano, e Colombo, nel frattempo tornato al Milan. Lui, però, aveva fatto male alla Lazio di Sarri il 6 gennaio del 2022, quando trovò la rete del 3-2 per l'Empoli all'Olimpico. Quella partita, poi, finì 3-3, per il gol a tempo quasi scaduto di Milinkovic-Savic. Ieri, invece, la gioia è stata totale. Figlio di papà romanista - o quantomeno simbolo di tanti momenti belli della Roma -, Di Francesco tifa Bologna, ma evidentemente quando vede biancoceleste sente aria di derby.