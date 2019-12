Lecce-Genoa, una sfida che vale doppio. Dalle 12.30 la DIRETTA

Ultimo aggiornamento: 08:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si gioca all’ora di pranzo, alle ore 12.30, una sfida che vale doppio tra Lecce Genoa . Un’occasione da cogliere al volo per i giallorossi che, in caso di vittoria, metterebbero a segno due obiettivi importanti in un solo colpo. Innanzitutto, il primo successo casalingo della stagione che, purtroppo, tarda arrivare e che Lucioni e compagni hanno soltanto sfiorato in due occasioni, prima contro il Sassuolo e poi anche contro il Cagliari. La vittoria inoltre consentirebbe al Lecce di aumentare il distacco in classifica sul Genoa, al momento in ritardo di 4 punti.Non è tutto: la quindicesima giornata propone molte sfide interessanti che riguardano la lotta per la permanenza in serie A. Già detto dello scontro diretto del Via del Mare tra Lecce e Genoa, il calendario mette di fronte anche Spal e Brescia, rispettivamente penultima e ultima in classifica, la Sampdoria (quart’ultima) ospita il Parma mentre l’Udinese deve vedersela con il Napoli. Senza tralasciare poi gli impegni che attendono Fiorentina e Sassuolo, pure loro in questo momento della stagione coinvolte nella bagarre-salvezza.Non sarà facile però avere ragione di un Genoa che è sceso nel Salento con il chiaro intento di fare bottino pieno o comunque di non perdere ulteriore terreno in classifica, ciò in attesa di intervenire con forza sul mercato di riparazione. C’è di più: un passo falso al Via del Mare infatti potrebbe costare il posto al tecnico Thiago Motta, subentrato alla fine di ottobre ad Aurelio Andreazzoli.Anche in questa occasione il Lecce è costretto a rinunciare ad alcune pedine importanti dello scacchiere a cominciare dal capitano Mancosu che è ormai fermo dal match del 10 novembre scorso contro la Lazio; mancheranno inoltre gli ex genoani Rossettini e Lapadula, per squalifica, e l’infortunato Meccariello. Tornano a disposizione Falco e Majer.Nel Genoa assenti Lerager, Saponara, Gumus, Zapata oltre al lungo degente Kouamé, mister Thiago Motta riprone Criscito e Schone dal primo minuto.