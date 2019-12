Il Lecce, il Genoa e le magie di Pandev e Falco

LECCE - Succede di rado, ma quando accade è

come se venisse giù lo stadio: per la meraviglia che il gesto

produce, l'entusiasmo che sprigiona non solo tra i tifosi

premiati ma anche tra quelli punitì. Due le perle: il gol da centrocampo di Pandev e il maligno tiro a girare di Falco che di fatto ha rpertoi la partita.

La perla da

centrocampo di Goran Pandev allo Stadio Via del Mare di Lecce,

che ha portato in vantaggio i rossoblù - rinvio errato del

portiere salentino Gabriel, stop del macedone e tiro immediato

che si va ad insaccare sotto la traversa - è un gol destinato ad

essere ricordato nel tempo, una prodezza difficile solo da

pensare ma che nel calcio moderno ogni tanto capita di vedere.

Perché il portiere, chiamato sempre più a giocare con i piedi e

a partecipare all'azione, avanza fino al limite dell'area e

anche oltre. Tanto, si pensa, cosa potrà mai accadere?

All'Italia intera lo fece capire Diego Armando Maradona 35

anni fa nella partita giocata contro il Verona: è il 20 ottobre

1985, gli azzurri sono già avanti 2-0 quando 'El Diez' ricevuto

un lancio dalle retrovie, trasforma una palla innocua in una

magia da ricordare. Più recentemente, a finire sugli almanacchi,

alla voce gol straordinari, era stato Alessandro Florenzi capace

di 'uccellarè il portiere del Barcellona ter Stegen con un tiro

partito all'altezza della linea laterale. Una prodezza che

riporta alla memoria l'invenzione di Alvaro Recoba il 25 gennaio

1998 che con la maglia dell'Inter allo stadio Castellani di

Empoli firmò un gol di cui si parla ancora. Nella ristretta

cerchia dei gol capolavoro figura anche Mattia Destro che il 24

settembre 2014 per la Roma firmò il 2-0 contro il Verona, dalla

zona del cerchio di centrocampo.

Andando indietro nel tempo si arriva al 17 ottobre 2009 e

alla 'perlà di Dejan Stankovic, con la maglia dell'Inter, in

gol contro il Genoa, la cui porta quel giorno era difesa da

Amelia che si arrese all'invenzione del serbo, in grado di

colpire al volo sul rinvio del portiere. Il primo aprile 2007 la

Samp gioca sul campo del Verona e sfoggia un Quagliarella in

vena di prodezze che vede Squizzi fuori dai pali e lo sorprende

da centrocampo. Il primo marzo 2009 l'ex rosanero Giuseppe

Mascara, nello stadio dove aveva realizzato tanti gol (il

Barbera) firma una rete favolosa da centrocampo, questa volta

con la maglia del Catania, che affossa il Palermo. Nella

collana di perle manca invece Pelè che però ci andò vicinissimo

nella semifinale di Coppa Rimet fra Brasile e Uruguay, disputata

a Gadalajara nel 1970: O Rei raccolse al volo un rinvio di

Ladislao Mazurkiewicz e tentò il gol impossibile, ma quella

volta il 'gatto nerò recuperò la posizione e bloccò il

pallone. Ultimo aggiornamento: 16:38





