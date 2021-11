Traversa di Olivieri, ma a Frosinone ancora reti bianche - LIVE

PRIMO TEMPO fine primo tempo 0-0

45': ammonito Ricci per fallo

42': il Frosinone prova spesso a entrare nell'area avversaria, ma la difesa giallorossa non concede alcunché

35': testa di Garritano sulla punizione di Gatti, palla oltre la traversa34': ammonito Hjulmand per fallo su Canotto che si involava in contropiede dopo la metà campo

33': si gioca nella metà campo del Frosinone, partita spezzettata

26': il retropassaggio di Majer mette in difficoltà Gabriel, minacciato dall'arrivo di un avversario

23': pericoloso contropiede del Frosinone sulla destra portato avanti da Canotto, ma Lucioni intercetta l'assist per Garritano che era solo al centro

19': Canotto spara alle stelle da sinistra, su palla che ha attraversato l'area di rigore giallorossa. servita da Garritano

10': nessuna emozione finora. Il Frosinone detta la partita

7': cross dalla bandierina e colpo di testa di Cahrpentier, ma la palla finisce sul fondo, distante dai legni

7': altro calcio d'angolo per i padroni di casa

3': ricevendo dal corner, Garritano gira in porta ma Dermaku devia sul fondo

2': corner per il Frosinone

1’: gli ospiti battono il calcio d’inizio della festa in svolgimento allo “Benito Stirpe”. Lo stadio è vestito di gialloblù e di giallorosso, essendo presnti tantissimi sostenitori del Lecce. Si spera in una festa del gol, probabile visto che sia i padroni di casa che i salentini sono reduci da un poker. Il Lecce però non schiera il capocannoniere della serie B, Massimo Coda; al suo posto c’è Olivieri. Salentini in completo blu; divisa gialla per il Frosinone.

Sospinto dall’entusiasmo e da oltre un migliaio di tifosi al seguito, il Lecce prova a far valere anche a Frosinone la propria supremazia nel campionato di serie B. Tredicesima giornata. La capolista Brescia è più che favorita per la sfida sul campo del Vicenza, penultimo in classifica. E per il Lecce, contro una squadra che ha solo due punti in meno dei salentini, è arduo il compito di non perdere terreno rispetto alla vetta della classifica. Mister Baroni nuovamente non disporrà del difensore centrale Tuia, ma sono impiegabili Di Mariano e Meccariello, che negli ultimi giorni hanno accusato qualche problema fisico. In dubbio il bomber Coda.

Il Frosinone invece è reduce dal poker servito a domicilio al Benevento, quinto risultato utile consecutivo. Il tecnico dei ciociari, Fabio Grosso, ha chiesto generosità e coraggio ai suoi ragazzi per arginare la forza della truppa salentina.

Le formazioni in campo

FROSINONE: Ravaglia, Gatti, Charpentier, Zampano, Garritano, Boloca, Szyminski, Lulic, Canatto, Cotali, Ricci. In panchina: De Lucia, Minelli, Rohdèn, Maiello, Haoudi, Cicerelli, Novakovich, Tribuzzi, Zerbin, Ciano, Manzari, Casasola. Allenatore: Grosso.

LECCE: Gabriel, Lucioni, Gargiulo, Di Mariano, Olivieri, Gendrey, Strefezza, Barreca, Majer, Hjulmand, Dermaku. In panchina: Bleve, Vera, Meccariello, Coda, Helgason, Bjarnason, Listkowski, Björkengren, Gallo, Blin, Calabresi. Allenatore: Baroni

Arbitro: Michael Fabbri, di Ravenna