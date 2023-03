Lecce, contro l'Inter torna Di Francesco. A marzo tre partite complicate

Dieci punti di vantaggio sulla terz’ultima e un carico di fiducia in vista della gara di domenica 5 marzo alle 18.00 contro l'Inter a San Siro. Federico Di Francesco, al rientro dopo la squalifica, analizza il momento del Lecce parlando in conferenza stampa. Di seguito il servizio video.

La sconfitta in casa col Sassuolo brucia parecchio, perché ha interrotto la mini serie di tre risultati utili e permesso alla squadra di Dionisi (comunque collettivo organizzato e di qualità) l’aggancio a quota 27. In più Salernitana e Spezia hanno fatto la loro parte. I granata, passati da Nicola a Paulo Sousa, hanno rifilato tre gol al Monza (3-0) e chiuso il periodo nero di tre sconfitte di fila; lo Spezia, passato da Gotti a Semplici, ha conseguito un pari d’oro a Udine grazie al suo uomo faro Nzola, autore di una doppietta nel 2-2 finale. In pratica le dirette concorrenti hanno ritoccato la classifica tranne il Verona, sconfitto sonoramente in casa dalla Fiorentina per 3-0. Il Lecce ha analizzato l’ultima prestazione offerta e, nella trasferta contro l'Inter, auspica di ritrovare brillantezza e cattiveria, quest’ultima, forse anche inconsciamente, rimasta negli spogliatoi sabato. E' iniziato un mese di marzo in cui i giallorossi dovranno affrontare solo tre partite, vista la sosta. Ma occorre farlo con serenità, facendo leva sulle certezze di gioco da tempo acquisite. Perché gli avversari si chiamano Inter, Torino e Fiorentina.