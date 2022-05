-------------------------------------------------------------------------------

48' - Fine primo tempo. Lecce-Pordenone 0-0

45' - Ammonito Majer. Due minuti di recupero. Il Lecce sempre in attacco ma senza esito

42' - Ora ci si mette anche un filo d'ansia per via del fatto che, dopo tanto attaccare, il Lecce non riesce a sbloccare la partita

37' - Non ci sono pause, il Lecce è già in attacco. Partita che la squadra di Baroni vuole sbloccare al più presto

35' - Occasione per il Pordenone, brividi per un cross di Cambiaghi che Gabriel salva quasi sulla linea di porta

32' - Ancora un'occasione per il Lecce ocn Majer che non impatta bene con il pallone. Ora il Lecce ha troppa frenesia

ALTRI CAMPI - Como-Cremonese 0-1; Perugia-Monza 0-0, Frosionone-Pisa 0-2

Classifica: Cremonese, Lecce 69; Monza 68; Pisa 67

26' - Grande Lecce, una decina di occasioni in meno di mezz'ora

24' - Strefezza ancora al tiro, palla di un metro fuori

23' - Anche Majer al tiro, il Lecce attacca

15' - Il Lecce rifiata dopo dieci minuti giocati benissimo. Il Pordenone si fa pericoloso con Candellone

10' - Ancora Lecce con Di Mariano che di testa è pericoloso

9' - Gran tiro dal limite di Strefezza, tiro a giro e il portiere si salva con l'aiuto del palo

7' - Il via del Mare è una bolgia. Si alza alto l'urlo dei tifosi

6' - Coda calcia da posizione centrale, para il portiere. Bene così il Lecce.

5' - Il Lecce prova subito ad attaccare, giallorossi molto determinati

0' - Grandissimo entusiasmo al "via del Mare". Partiti

Il Lecce a un passo dalla serie A. E' tutto pronto al via del Mare davanti a 30 mila spettatori.

Ecco le formazioni ufficiali:

Lecce (4-3-3): Gabriel; Gendrey, Lucioni, Tuia, Gallo; Majer, Hjulmand, Gargiulo; Strefezza, Coda, Di Mariano. A disposizione Bleve, Plizzari, Ragusa, Helgason, Bjorkengren, Blin, Barreca, Calabresi, Dermaku, Asencio, Rodriguez. All. Baroni

Pordenone (4-3-3): Fasalino; Valietti, Sabbione, Bassoli, Dalle Mura; Zammarini, Torrasi, Lovisa; Candellone, Butic, Cambiaghi. A disposizione Bindi, Perisan, Mensah, Deli, Pellegrini, Onisa, Seclì, Biondi, Perri, Gavazzi, Andreoni. All. Tedino