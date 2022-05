VIDEO Lecce-Pordenone, la città si tinge di giallorosso: l'entusiasmo e le voci dei tifosi

Lecce-Pordenone in città è già iniziata. Dalla mattinata tanta gente con sciarpe e bandiere, da Piazza Sant'Oronzo a Piazza Mazzini, un fiume giallorosso che non attende altro che la partita. Per il Lecce può valere la Serie A, ieri Baroni aveva chiamato a raccolta la gente del Salento: qui sembra che l'unico pensiero sia questa gara. In tanti andranno allo stadio, un paio di turisti stranieri cercano un biglietto, chiedendo a un edicolante: "Sold out". Del resto è così da giorni. Scolaresche in gita con le sciarpe del Lecce e bandiere un po' ovunque. Lecce vive per il Lecce e l'entusiasmo è alle stelle. Dipendesse dalla città, oggi sarebbe Serie A.

(Videoservizio di Giuseppe Andriani e Stefano Di Bella)