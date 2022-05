Lecce, lo stadio esplode dopo il triplice fischio: un boato di gioia

Al triplice fischio, un boato. Uno in curva e uno in città per salutare la promozione del Lecce in serie A, promozione da capolista. La gioia dei tifosi è stata fragorosa, in campo abbracci fra i protagonisti della straordinaria stagione che ha portato i giallorossi alla conquista, nuovamente, della massima serie. Fumogeni, braccia al cielo, e lacrime di gioia al via Del Mare, così pieno di gente come per le grandi occasioni.

(videoservizio di Matteo Bottazzo)