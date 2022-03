Serie B, Lecce-Brescia 0-0 live

0'pt - Plizzari confermato titolare tra i pali per gli infortuni in sequenza di Gabriele e Bleve. Lecce in campo con la storica maglia del 1988-89

Le formazioni ufficiali

LECCE (4-3-3): Plizzari; Calabresi, Lucioni, Dermaku, Barreca; Helgason, Hjulmand, Bjorkengren; Strefezza, Coda, Rodriguez. In panchina: Borbei, Samooja, Simic, Ragusa, Gargiulo, Gendrey, Listkowski, Gallo, Blin, Majer, Asencio. Allenatore: M. Baroni.

BRESCIA (3-5-2): Joronen; Mangraviti, Cistana, Adorni; Sabelli, Leris, Van de Looi, Bisoli, Pajac; Moreo, Tramoni. In panchina: Andrenacci, Karacic, Palacio, Bajic, Bianchi, Huard, Aye, Proia, Jagiello, Bertagnoli, Behrami, Papetti. Allenatore: F. Inzaghi.

La diretta web

Nella 29esima giornata del campionato di serie B, e con altri 9 turni da giocare, passa un pezzo di serie A questo pomeriggio al "Via del Mare" per il Lecce di Marco Baroni impegnato contro il Brescia. Si tratta di uno scontro diretto che vale la prima posizione con il Lecce che, al pari della Cremonese, guida la classifica con 53 punti e il Brescia quarto a quota 51 subito dopo il Pisa che di punti ne ha 52. E in attesa di Pisa-Cremonese di domani, oggi lo stadio giallorosso si presenta gremito per spingere il Lecce verso il consolidamento della vetta.