Lecce, in arrivo Piccoli dall'Empoli in cambio di Maleh. Listkowski al Brescia

È il giorno dello scambio di prestiti con l’. Il centrocampista italo-marocchino Yousseflascerà ilper trasferirsi al club toscano mentre l’attaccante empolese Robertofarà il percorso inverso. Un’operazione di mercato nata all’inizio di questa settimana alla luce della volontà espressa da entrambi i calciatori desiderosi di giocare con più assiduità. E se Piccoli, nelle prime due giornate di campionato, ha collezionato altrettante presenze con gli azzurri per un totale di 21 minuti, Maleh invece non è mai stato impiegato da mister D’Aversa che gli ha preferito altri compagni di squadra. Come detto, si tratta di uno scambio alla pari. Nel senso che l’operazione prevede uno scambio di prestiti fino al termine di questa stagione e non sono previste clausole aggiuntive. Di conseguenza, il 1° luglio 2024 Maleh e Piccoli rientreranno alle rispettive società di appartenenza. Con l’arrivo di Roberto Piccoli il Lecce completetà darà maggior sostanza al reparto di attaccanti centrali di cui fanno già parte Krstovic e Burnete.Sempre oggi Lecce eufficializzeranno il trasferimento a titolo definitivo di Federicoal club siciliano. La cessione dell’eperto attaccante consentirà ai salentini di incassare circa 1,2 milioni di euro.Nelle ultime ore di mercato intanto si potrebbe concretizzare il trasferimento del giovane esterno d’attacco finlandese Henri, 20 anni, al, nel campionato di serie B. Nazionale Under 21, un bottino di 69 presenze, 9 reti e 10 assist nelle ultime due stagioni con la maglia della Primavera del Lecce, Salomaa è pronto a misurarsi in un campionato professionistico ed il club lombardo rappresenta indubbiamente il posto ideale in cui proseguire il percorso di crescita. Lo stesso Lecco nei giorni scorsi ha cercato con insistenza di convincere Corvino e Trinchera a privarsi di Medonsolo che il giovane centrocampista albanese, protagonista di un buonissimo ritiro precampionato, è entrato nelle grazie del tecnico D’Aversa e di conseguenza continuerà a far parte dell’organico della Prima squadra.Sempre in B, ma in Germania, potrebbe proseguire la carriera di Thorir. Dopo aver tentennato sul corteggiamento di club italiani (del torneo cadetto) e norvegesi, ora il nazionale dell’Islanda sembra deciso ad accettare la proposta di un club di. Quanto invece a Marcinnelle prossime ore il centrocampista polacco dovrebbe tornare al Brescia, questa volta però a titolo definitivo dopo il prestito secco della scorsa stagione. Va detto che nelle ultime ore anche l’ha mostrato interesse per Listkowski ma sarà difficile per i marchigiani superare la concorrenza delche già da tempo ha “bloccato” il calciatore polacco.