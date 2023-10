È rinato il Bari: Brescia battuto, Marino può sorridere

Con il cuore, in rimonta. Il Bari vince a Brescia, rompe un tabù durato due mesi e regala a Pasquale Marino il primo successo della propria gestione. In un pomeriggio che sembrava storto, con i padroni di casa in vantaggio già dopo 11' per un rigore tirato bene da Moncini (fallo evidente di Di Cesare), i biancorossi si rialzano nel corso di una ripresa giocata con tanta voglia e pochi errori. Al 13' il gol di Diaw, bravo a involarsi da solo e a battere Lezzerini. A 14' dalla fine Vicari trova il primo gol con la maglia biancorossa. Ed è un gol pesantissimo.

Brescia-Bari 1-2

Marcatori: 11'pt Moncini rig. (Br), 13'st Diaw (Ba), 31'st Vicari (Ba)

Brescia (4-3-1-2): Lezzerini, Huard (36'st Fares), Paghera (36'st Borrelli), Bjarnason, Bianchi (27'st Olzer), Moncini, Mangraviti, Jallow, Bisoli (c), Fogliata (27'st Galazzi), Papetti

A disp.: Andrenacci, Riviera, Dickmann, Bertagnoli, Besaggio.

All. D. Gastaldello

Bari (4-4-2): Brenno, Pucino, Di Cesare (c), Vicari, Frabotta (1'st Ricci), Dorval, Acampora, Koutsoupias, Sibilli (39'st Bellomo), Diaw, Nasti (26'st Morachioli). A disp.: Pissardo, Matino, Benali, Achik, Astrologo, Faggi, Zuzek, Edjouma, Aramu. All. P. Marino

Arbitro: Sig. Marco Guida (Torre Annunziata); assistenti: Sig. Dario Cecconi (Empoli) e Sig. Fabrizio Aniello Ricciardi (Ancona). Quarto Ufficiale: Sig. Dario Madonia (Palermo). VAR: Marco Serra (Torino), AVAR: Salvatore Longo (Paola)

Ammoniti: Di Cesare (Ba), Sibilli (Ba), Bjarnason (Br), Galazzi (Br), Olzer (Br),Koutspupias (Ba)

Angoli: 2-5

Rec.: 4'pt; 6'st

Note: 41'st espulso dalla panchina Campofranco (collaboratore tecnico Bari)

Stadio 'Mario Rigamonti' , Brescia; cielo coperto, pioggia a tratti, 18°C, terreno in buone condizioni; circa 6.500 spettatori (902 tifosi ospiti)