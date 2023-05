Affitti per universitari, ecco le città più costose. La Puglia ha un triste primato

Dormire in tenda contro gli affitti stellari. La protesta iniziata da Ilaria Lamera, studentessa del Politecnico di Milano, è arrivata anche a Roma. Tende piantate davanti al rettorato della Sapienza per chiedere di «affrontare una volta per tutte l'emergenza abitativa degli studenti». Ma quali sono le città dove gli affitti costano di più? C'è un'amara sorpresa: anche la Puglia è protagonista.

Guarda la classifica e scopri le varie posizioni ricavate da un’analisi di Immobiliare.it Insights, business unit specializzata in analisi di mercato di Immobiliare.it, il portale immobiliare leader in Italia.