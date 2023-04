L'Happy Casa Brindisi cade anche a Brescia: nella griglia playoff è ottava

Sconfitta esterna al PalaLeonessa di Brescia per la Happy Casa Brindisi, già certa di un posto nei playoff scudetto ma con ancora da decifrare il tabellone finale a una giornata dal termine della regular season. La Germani ha la meglio in una sfida fondamentale in ottica playoff, raggiungendo e superando a quota 28 punti la stessa Happy Casa attualmente in ottava posizione. Caupain e Della Valle decisivi con 21 e 20 punti a testa, non basta a Brindisi la doppia doppia da 18 punti e 11 rimbalzi di Nick Perkins.

Cambia il quintetto scelto da coach Vitucci per iniziare la partita con Bowman al fianco di Mascolo, Lamb al rientro in campo e Burnell insieme a Perkins a presidiare l’area pitturata. Il primo parziale di 7-0 è a favore dei padroni di casa che partono con il piede sull’acceleratore raggiungendo la doppia cifra di vantaggio al settimo minuto di gioco (17-4). Il primo quarto della Happy Casa si ferma offensivamente a 0/7 da tre punti prima di essere sbloccato da Mezzanotte a segno sul finire del primo parziale (21-13). Bowman e Bayehe danno vita a un contro break di 12-2 a inizio secondo quarto ribaltando l’inerzia del match e portando la Happy Casa condurre sul 23-24. I viaggi in lunetta di Della Valle (9/9 nel primo tempo) fruttano punti facili per la Germani mentre Brindisi rimane imprecisa ai tiri liberi (9/14) pagando dazio sul -5 al rientro dagli spogliatoi.

Nei primi cinque minuti della ripresa Brindisi non riesce a trovare il fondo della retina riuscendo tuttavia con la fase difensiva a rimanere agganciata agli avversari (43-39 al 26’). L’allungo bresciano arriva a fine terzo quarto con Caupain protagonista di 10 punti personali per il nuovo vantaggio in doppia cifra sul 55-44. L’ingresso con tripla di Riismaa prova a dare la scossa ai suoi ma la Germani si appoggia alla vena realizzativa di Caupain toccando il nuovo massimo vantaggio di +17 al 34’. Brindisi riduce il gap di svantaggio a -4 con le triple di Mezzanotte e Riismaa ma a decidere la gara è la tripla di Gabriel a 15 secondi dal termine. Prossimo match domenica 7 maggio ore 18:00 al PalaPentassuglia tra Brindisi e Trieste.

Brescia-Brindisi 75-69 (21-13, 37-32, 55-44, 75-69)

Germani Brescia: Gabriel 9 (1/2, 2/7, 3 r,), Nikolic 5 (1/2, 1/3, 2 r.), Della Valle 20 (1/6, 3/7, 9 r.), Caupain 21 (6/10, 2/5, 1 r.), Petrucelli 4 (2/5, 0/1, 3 r.), Cobbins 4 (2/3, 5 r.), Odiase 2 (1/3, 6 r.), Burns, Cournooh 8 (1/4, 1/3, 4 r.), Moss (0/1 da 3, 1 r.), Akele 2 (1/1, 0/1, 2 r.), Laquintana ne. All.: Magro.

Happy Casa Brindisi: Burnell 2 (1/5, 0/3, 6 r,), Reed 6 (1/5, 1/5, 7 r.), Bowman 12 (2/8, 2/5, 6 r.), Harrison 2 (0/1, 0/2, 3 r.), Mascolo 5 (0/1, 1/2, 2 r.), Mezzanotte 9 (3/7 da 3, 2 r.), Riismaa 9 (0/1, 2/2, 2 r.), Bayehe 4 (1/1, 2 r.), Perkins 18 (5/13, 0/3, 11 r.), Lamb 2 (1/1, 0/3), Malaventura ne, Bocevski ne. All.: Vitucci.

Arbitri: Bartoli – Quarta – Capotorto.

Note - Tiri liberi: Brescia 16/19, Brindisi 20/27. Perc. tiro: Brescia 25/64 (9/28 da tre, ro 10, rd 36), Brindisi 20/68 (9/32 da tre, ro 14, rd 28). Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi