Happy Casa Brindisi vince e torna a sperare nella salvezza: battuta la capolista Brescia

Grande vittoria di Brindisi che batte la capolista Brescia e torna a sperare nella salvezza. Piano partita eseguito nel migliore dei modi con l'ultimo arrivato Bartley già nel vivo del gioco. E' la terza vittoria in campionato, una vittoria che dà morale e fiducia, che autorizza a credere nella rimonta. La classifica resta impietosa, Brindisi ultima a 6 punti a -4 dalla salvezza. Ma c'è un intero girone da vivere con maggiore convinzione dei propri mezzi. L'avvio di Brindisi è incoraggiante con Morris, Sneed e Bayehe (con Senglin e Laszewski in quintetto base) bravi a prendere iniziative al cospetto di una Germani che scappa sul 6-15 grazie anche alle giocate che liberano sottocanestro Miro Bilan, puntuale nel far valere la sua stazza. Brindisi c'è, il pubblico anche (dopo l'iniziale silenzio), il primo quarto si chiude 19-21 Brescia. Nel secondo quarto entra Bartley che prova a mettersi subito in luce, mentre Johnson torna a fare i suoi classici movimenti spalle a canestro che non trovano opposizione. Ci sono gli applausi del PalaPentassuglia per una squadra viva, che ha voglia di scrollarsi di dosso le ultime sanguinose sconfitte e che dimostra voglia di sovvertire l'inerzia del suo campionato. Brescia però resta un osso durissimo, prima in graduatoria e con un buon seguito. L'ex Burnell è il solito giocatore di sostanza, Sakota, a metà quarto (con Bayehe e Johnson gravati di due falli) se la gioca con Senglin, Morris, Bartley più Laszewski, precisissimo ai liberi (8 su 9 alla fine) e a sfruttare i mismatch costringendo Brescia al fallo, e Lombardi che si fa trovare pronto negli aiuti e, soprattutto, si sacrifica su Bilan.

All'intervallo si arriva sul +1 Brindisi (41-40) grazie a un gioco di squadra che si contrappone alle migliori percentuale al tiro e a rimbalzo di Brescia.

Il terzo quarto si apre con entrambi i coach che confermano i quintetti iniziali ed è caratterizzato dalle triple di Sneed, che tocca quota 23 (alla fine saranno 28), dall'entrata in partita di Della Valle e dagli scarichi di Brescia per Bilan che fanno molto male all'Happy Casa. Nonostante ciò Brindisi non fa scappare la capolista, Johnson torna a dare il suo contributo dalla media e Bartley piazza la tripla del +4 allo scadere (67-63 Brindisi). L'ultimo periodo emoziona il pubblico e lo strascina, perché l'Happy Casa alterna un'ottima difesa a buona circolazione in attacco che porta Riismaa e la sua tripla a siglare il massimo vantaggio Brindisi: +10 (75-65). Ma Brescia non è prima per caso: Della Valle non libera solo Bilan sottocanestro, anche gli altri si fanno trovare pronti sui suoi suggerimenti, sopperendo così al 21% da tre punti di squadra. A quattro minuti dalla fine, quando Brindisi perde due palloni, gli spettri del match con Scafati tornano minacciosi sul PalaPentassuglia, stavolta però la squadra sembra aver imparato la lezione, mantiene il vantaggio, chiude tutto in difesa e tiene sotto la Germani. A due minuti dalla fine Sakota toglie Senglin e si affida a Bartley, Bilan va fuori per cinque falli e squadra e palazzetto ci credono di più. Quando Bartley (che chiude a 17 punti) mette una tripla fuori equilibrio che fa esplodere di gioia il palazzetto, è fatta. Brindisi torna a vincere e a sperare.