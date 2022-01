Lecce calcio, arriva l'attaccante spagnolo Asencio. Nuovo acquisto anche per la Primavera: l'islandese Johannsson

Asencio firma col Lecce. L'attaccante spagnolo indosserà la maglia giallorossa, così come Johannsson che sarà aggregato alla Primavera 1.

Il contratto con l'attaccante spagnolo

Il Lecce ha annunciato di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Raul Jose Asencio Moraes. L'attaccante spagnolo, classe 1993, ha sottoscritto un accordo fino al 30 giugno 2022 con opzione per il prolungamento contrattuale per un'altra stagione e ulteriore opzione per altri tre anni.

L'attaccante spagnolo Asencio firma con il Lecce calcio

Il nuovo "acquisto" per la primavera

L'Unione sportiva Lecce comunica anche di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore David Snaer Johannsson dal Keflavik. L'interno di centrocampo islandese classe 2002, che inizialmente sarà aggregato allla Primavera 1, ha sottoscritto un accordo fino al 30 giugno 2023 con opzione per altri 3 anni. Il calciatore islandese è a Lecce per sottoporsi alle visite mediche di rito.