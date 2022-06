In fila per l'abbonamento: l'entusiasmo di Lecce tra lunghe code e qualche protesta. Le scuse della società

File lente davanti ai cancelli del Via del Mare per le sottoscrizioni dei nuovi abbonamenti e le lamentele dilagano tra i tifosi. Questa mattina i “vecchi abbonati” si sono accalcati all’entrata dello stadio per rinnovare la tessera Lecce program, ma hanno dovuto attendere alcune ore per risolvere la pratica. Tifosi eterogenei e, tra loro, una coppia di anziani "fedelissimi" alla squadra. Decine di supporters giallorossi hanno puntato il dito contro l’organizzazione e la discutibile efficienza del servizio. Lo stato di insofferenza e di sfiducia ha preso il sopravvento e alcuni tifosi hanno preferito andarsene rimandando l’appuntamento con la sottoscrizione dell’abbonamento.

La precisazione e le scuse della società

In serata, l'Us Lecce ha diramato una nota per «scusarsi con i propri tifosi per i disagi occorsi» e per comunicare che «la giornata di domani (venerdì 10 giugno 2022, dalle ore 10:00 alle ore 18:00) sarà dedicata esclusivamente ai tifosi presenti oggi già in possesso di tagliando numerico che non hanno potuto sottoscrivere l’abbonamento. Al fine di evitare ulteriori disagi, domani saranno aggiornate le date stabilite per le diverse fasi della campagna abbonamenti».

Tra i primi abbonati i fedelissimi "Gino e Gina"

Tra i primi ad accaparrarsi gli abbonamenti gli storici tifosi Antonio e Luigina di Carmiano, più noti negli ambienti dei tifosi come Gino e Gina. Presi per mano, sono stati immortalati sorridenti proprio dopo aver acquistato i titoli che daranno loro diritto di godere di tutte le partite della Serie A. Per ringraziarli dell'amore dimostrato da anni per il Lecce, qualche mese fa il presidente Sticchi Damiani andò a casa loro e regalò loro sciarpe, berretti e k-way per ripararsi dal freddo durante le partite giocate d'inverno.



Lecce, le date della nuova campagna abbonamenti

Dal 9 all'11 giugno 2022:

Rinnovo gratuito Us Lecce program - Periodo riservato ai titolari della card USLecce Program 21/21 che rinnovano contestualmente card e abbonamento 19/20

Nuovi UsLecce program (30 euro) - Periodo riservato a nuovi sottoscrittori della card USLecce Program che rinnovano contestualmente abbonamento 19/20

- Cambio posto Settori chiusi o modificati - Periodo riservato agli abbonati 19/20 dei settori Tribuna Est Superiore e Centrale Superiore Nord Gialla

dal 13 al 23 giugno 2022

Prelazione posti vecchi abbonati/Vendita libera nuovi abbonati su posti disponibili

dal 24 al 26 giugno 2022

Pausa tecnica

dal 27 giugno al 23 luglio 2022