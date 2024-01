Lecce bello ma spuntato, alla Lazio basta Felipe Anderson: all'Olimpico festa biancoceleste

di Giuseppe ANDRIANI

A caccia dell'impresa Capitale. Il Lecce di Roberto D'Aversa a Roma contro la Lazio , già battuta all'andata. Il girone di ritorno, dopo il pari casalingo contro il Cagliari, si apre con la stessa partita che aveva fatto sorridere i tifosi giallorossi già alla prima d'andata. Per Maurizio Sarri la missione è il terzo posto, sulle ali dell'entusiasmo dopo il derby vinto contro la Roma in settimana.

Le formazioni

LAZIO - Provedel; Marusic, Patric, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Felipe Anderson, Zaccagni.