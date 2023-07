Calcio, iscrizioni: fuori Reggina e Siena. Lecco ok. Ecco quanti posti si liberano per i ripescaggi

La Reggina è fuori dalla Serie B (e presenterà ricorso), il Siena dalla C. Il Lecco, invece, disputerà regolarmente il campionato cadetto. È quanto emerge dal Consiglio Federale della Figc, presa visione dei pareri di Covisoc e Commissione criteri infrastrutturali sulle iscrizioni al prossimo campionato. La Reggina, per cui la Covisoc aveva dato parere negativo all'istruttoria, resta fuori (entro 48 ore può presentare ricorso). Ammesso invece il Lecco. Ora in B cosa succede? Si libera un solo posto, che dovrebbe andare al Brescia. In B non sono previsti ripescaggi, ma solo riammissioni. E tocca all'ultima retrocessa del campionato precedente. Quindi il Brescia. Possibile, però, che il Perugia - che sarebbe stata la seconda squadra a essere riammessa - possa presentare ricorso sulla posizione del Lecco.

Cosa succede in Serie C

In Serie C fuori il Siena. Al momento, stando così le cose, la C avrebbe 57 squadre invece che 60. Perché oltre al Pordenone, che non si era iscritto, liberano un posto anche il Siena (potrebbe comunque presentare ricorso, ma è una situazione complicata) e il Brescia, che salirà in B. La posizione lasciata vacante dal Pordenone andrà al Mantova (è una riammissione). Gli altri due posti dovrebbero andare all'Atalanta under 23 (una squadra B di un club di A) e poi a una squadra di D che ha vinto i playoff. La prima in graduatoria è l'Alcione. Se il club lombardo non dovesse chiedere il ripescaggio o non dovesse essere in regola, toccherebbe al Nardò, seconda per coefficiente punti tra le squadre che hanno vinto i playoff.

Sempre a patto che il Nardò, soprattutto dal punto di vista infrastrutturale, poi sia pronto al professionismo.