L’ottovolante dei playoff è già pronto a decollare. È l’immediata vigilia di gara 1 della serie playoff che vedrà la Happy Casa Brindisi incrociare la Virtus Segafredo Bologna. Quello della post season è un traguardo che la formazione biancazzurra ha raggiunto grazie soprattutto ad una prima parte del girone di ritorno giocato a tutto spiano, che non ha lasciato scampo alle avversarie. « Sono entusiasta del mio ritorno in campo e della seconda parte di stagione che la squadra ha svolto » , dice “Mr. Dee”, D'Angelo Harrison. Se Brindisi ha staccato il pass il merito pure suo, trascinando i compagni di squadra e cambiando il corso della stagione. « Siamo giunti nel momento più bello come la post season e non vedo l’ora di provare le emozioni sul campo. Vivere queste emozioni è ciò per cui lavoriamo duro ogni giorno in allenamento e in partita da agosto fino ad oggi » .

Ci sono stati dei momenti difficili, talvolta il cammino è stato caratterizzato da alti e bassi, adesso però si azzera tutto e comincia tutto un altro campionato. I biancazzurri sono carichi al punto giusto e orgogliosi di aver raggiunto il traguardo. I playoff sono partite che fanno storia a sè ognuna ha la storia. La Happy Casa è attesa da un quarto di finale molto, molto difficile e complesso al cospetto delle “V nere”. « Bologna è una grande squadra sicuramente, ma come tutte le squadre hanno punti di forza e qualche punto debole. Dobbiamo assicurarci di fare il massimo del nostro lavoro, giocare duro e divertirci come da nostro motto “Play hard and enjoy ” . Poi sarà il campo a parlare » , dice Harrison. Inutile nasconderlo, l’obiettivo, oltre a giocare a testa alta, è quello di strappare una vittoria e arrivare così alla disputa di gara 4. Sarebbe come aver vinto uno scudetto. « L’obiettivo è vincere una gara a Bologna » , rimarca l’esterno biancazzurro, « e tornare a Brindisi avendo la possibilità di giocarci le nostre chance davanti al nostro pubblico. Stiamo lavorando in settimana proprio per questo » .