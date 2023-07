Manu Ginobili e Luis Scola, due stelle dell'Nba in vacanza in Salento. La foto

In spiaggia, a Torre Mozza (Ugento), nel profondo Salento, con alcuni amici. Tra un bagno e l'altro, il tempo per scattare il selfie con un appassionato di basket che li ha riconosciuti subito. Già, perché a due passi dal suo ombrellone c'erano Luis Scola e Manu Ginobili, due giocatori che negli anni 2000 hanno scritto un pezzo di storia del basket mondiale e dell'Nba. Ginobili ha vinto quattro titoli negli Stati Uniti d'America. Insieme, ad Atene 2004, hanno vinto l'oro olimpico.

La segnalazione, con tanto di foto, arriva alla nota pagina social "La giornata tipo", che racconta la pallacanestro in modo originale, cercando storie e curiosità.

Questa è fin troppo bella. Due tra i più grandi di sempre (Ginobili è da tanti considerato il migliore di sempre tra i non americani) in spiaggia nel Salento. E pensare che appena qualche giorno fa, Joe Mazzulla, giovane coach dei Boston Celtics, era a Taranto.

Manu Ginobili è tornato in Italia, dove aveva giocato prima con la Viola Reggio Calabria (e qui pochi giorni fa ha ricevuto la cittadinanza onoraria) e poi con la Virtus Bologna (dove è stato in visita), vincendo anche lo scudetto e l'Eurolega (l'ultima di un'italiana). Una full immersion, per lui. E non poteva mancare il mare pugliese, con l'amico Scola, che da qualche anno vive a Varese, dove ha giocato per un anno per poi diventarne dirigente.