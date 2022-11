Volley, a Bari gli ottavi e i quarti di finale degli Europei 2023: ecco il calendario e i gironi

A Bari gli ottavi e i quarti di finale dei campionati Europei maschili di pallavolo nel 2023. L’Italia sarà una delle quattro nazioni che ospiterà la manifestazione, con la Bulgaria, la Macedonia del Nord e Israele. Ieri a Napoli sono stati effettuati i sorteggi per il grande evento, che avrà luogo dal 28 agosto al 16 settembre. Per la Puglia non è una novità: quest’anno gli Europei Under 21 femminili si sono disputati tra Cerignola e Andria. Mentre nel 2014 a Bari arrivò una tappa della World League, torneo importante per le qualificazioni alle Olimpiadi.

Europei volley 2023, il programma in Italia

Le città italiane protagoniste di Euro2023 saranno: Roma, Perugia, Ancona, Bari e Bologna. Al Foro Italico di Roma ci sarà la gara inaugurale, che vedrà sul parquet probabilmente l’Italia. A Perugia e Ancona, invece, alcune partite della fase a gironi. Bari è stata scelta per le partite degli ottavi e dei quarti di finale delle squadre che si qualificheranno tramite la “Pool A”, cioè il girone dell’Italia. Ergo: se la nazionale allenata da Fefè De Giorgi, già campione del mondo e d’Europa in carica, dovesse andare avanti giocherebbe due partite a Bari. Questi i gironi: pool A con Italia (Paese organizzatore), Svizzera, Serbia, Germania, Belgio, Estonia; pool B con Bulgaria (Paese organizzatore), Finlandia, Slovenia, Ucraina, Croazia, Spagna; pool C con Macedonia del Nord (paese organizzatore) Montenegro, Polonia, Olanda, Repubblica Ceca, Danimarca; pool D con Israele (paese organizzatore), Romania, Francia, Turchia, Portogallo, Grecia. Questi gli accoppiamenti di ottavi e quarti di finale che si giocheranno a Bari: A1-C4, A2-C3, A3-C2, A4-C1. Le altre partite di ottavi e quarti di finale, invece, si disputeranno a Varna, in Bulgaria. Semifinali e finale invece si terranno a Bologna, che era già stata annunciata come città delle Final four. In Macedonia del Nord si giocherà a Skopje, in Israele invece è stata scelta Tel Aviv.