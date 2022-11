Fefè De Giorgi cittadino onorario di Ugento: la cerimonia domani

“Per aver sempre ricordato le sue origini, per non aver mai perso l’amore per la propria terra, portandola sulle più alte vette sportive, per non aver messo mai di essere un ‘Falco’ come più volte affermato, perchè ‘Falco’ si rimane tutta la vita, per aver dimostrato come, con tanta passione e duro lavoro, contro ogni pronostico e stereotipo, un ragazzo testardo possa sognare di volare tra i grandi”. Recita così la motivazione che il Consiglio comunale di Ugento ha coniato nel conferire la cittadinanza onoraria a Ferdinando ‘Fefè’ De Giorgi, laureatosi campiona del mondo alla guida della nazionale italiana di volley maschile.

La cerimonia

La cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria a De Giorgi, promossa ed organizzata dal Comune di Ugento, con la collaborazione della ProLoco di Ugento e Marine, è in programma sabato 12 novembre, alle ore 17.30, presso il Palaozan “Tiziano Manni” a Ugento.

Fefè De Giorgi, al pari di tanti giocatori dell’epoca, rappresenta la ‘generazione di fenomeni’ della storia pallavolistica di Ugento, per aver fatto parte dell’indimenticabile ‘Falchi Victoria Village Ugento’ negli anni 1981-1985, prima nella serie A2 e poi in serie A1 di volley.

A fare gli onori di casa il sindaco di Ugento Salvatore Chiga, con l’assessore allo Sport Vincenzo Ozza, il presidente del Consiglio Maria Venere Grasso. Assieme a loro, inoltre, presente il presidente dei Falchi dell’epoca Eugenio Ozza, con il direttore sportivo Alessandro Zecca.

Un pensiero di gratitudine e riconoscimento sarà rivolto a Fefè De Giorgi dal presidente della ProLoco Ugento e Marine Francesco Pacella che, a nome delle associazioni locali, lo ringrazierà per aver reso famosa Ugento grazie alle sue gesta.