Servirà una gara perfetta al Lecce per cercare di far punti contro la Juventus. Lo ha detto a chiare lettere alla vigilia il tecnico dei salentini, Roberto D’Aversa, nel consueto briefing pre-partita. «Contro i bianconeri alla mia squadra non dovranno mancare determinazione, coraggio e, intensità - ha detto il tecnico abruzzese -. Affronteremo una grande squadra e di conseguenza bisognerà fare una grandissima prestazione dando il 120 per cento. La differenza tecnica tra noi e loro è indiscutibile ma nella vita non c’è nulla di impossibile. Scenderemo in campo convinti di poter fare risultato aumentando il livello di attenzione. La Juventus ha le potenzialità per fare male ma noi pure. È un impegno non semplice, è importante uscire dal campo senza rimpianti».

Il tecnico giallorosso si augura che i suoi ragazzi siano più concreti sottoporta. «Dovremo lottare fino alla fine senza commettere errori cercando di buttare dentro le occasioni creiamo». E stimola ancora una volta Nikola Krstovic, l’attaccante montenegrino che ha smarrito la via del gol. «Contro Atalanta, Cagliari e Lazio la prestazione l’ha fatta - spiega -, poi non dipende esclusivamente da lui. Contro la Lazio ha cercato di girare in porta un cross potentissimo, non era facile. Quel pallone andava dosato diversamente. Tuttavia non deve scendere in campo con l'assillo del gol, prima o poi arriverà. Lui deve continuare a crescre dopo un momento di appannamento fisico». Tra i 21 convocati c’è pure il neo arrivato Pierotti. «Santiago si è presentato abbastanza bene, è un calciatore strutturato, di gamba. Gioca esterno destro, ma pure punta e sottopunta. A me, sapete, piace giocare con gli esterni invertiti». L'argentino partirà comunque dalla panchina. Ai lati di Krstovic dovrebbero esserci Oudin e Strefezza, con Sansone tornato disponibile e pronto a dare il suo contributo. Pertanto D'Aversa potrebbe confermare la formazione schierata dal primo minuto all’Olimpico contro la Lazio. Con Almqvist che ha messo più minutaggio in settimana e quindi dovrebbe partire ancora dal fischio d’inizio. Infine, ieri mattina, Ylber Ramadani è stato festeggiato dai compagni di squadra perché all’alba, a Scorrano, ha visto la luce il piccolo Nur. Del centrocampista albanese il gol dell’ultima vittoria, contro il Frosinone. «Speriamo si possa ripetere e gli possa dedicare il gol - ha concluso D’Aversa -. Era molto felice e speriamo che possa trasmettere questa sua carica ai compagni di squadra».