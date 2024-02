Claudio Lotito vuole anche il Barletta? «Me l'ha proposto un senatore, vedremo». Ma il nodo multiproprietà frena l'affare

"Se compro il Barletta calcio? Lasciate perdere, mi arrivano 500 mila proposte di acquisto di società ogni giorno. C'è Dario Damiani (senatore di Forza Italia, ndr), mio fraterno amico, che mi ha sottoposto questa possibilità. Poi lo vedremo". Claudio Lotito interviene sulla voce, che in città circola ormai da giorni, sul suo interesse per il Barletta. Il club oggi milita in Serie D. Ci sarebbe già stato un incontro tra il patron della Lazio e Mario Dimiccoli, attuale presidente dei biancorossi.

Cosa dice il regolamento

Lotito, sentito dall'agenzia di stampa Lapresse, ha glissato. Aveva già avuto due club, la Lazio e la Salernitana, poi ceduta quando è arrivata in Serie A. Il regolamento attuale non facilita l'operazione. Lotito potrebbe avere due club, ma se entrambi saranno in campionati professionistici nel 2028 dovrà vendere uno dei due (così come dovrà fare De Laurentiis per il Bari). Per ora lascia una porta socchiusa ma l'affare sembra molto complicato, nonostante la Lega A abbia aperto a un'istituzionalizzazione della multiproprietà.