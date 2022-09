Ceesay a cuore aperto: «Lecce per me è il paradiso. Sognavo la A ma qui i difensori sono più forti»

«Sono felicissimo. Grazie al Lecce ho coronato il sogno di giocare in serie A». Assan Ceesay si racconta. In un'intervista rilasciata a Nuovo Quotidiano di Puglia, il bomber torna sul suo passato e sul sogno coronato. «Per anni avevo vissuto il campionato davanti alla televisione e nelle lunghe chiaccherate fatte con i miei connazionali che giocano in Italia ho appreso tantissimo. Però confesso che un conto è vedere la serie A davanti alla tv e un’altra cosa è farne parte. In campo è tutto più difficile anche perché venendo qui ho trovato tanti difensori bravi, forti e molto intelligenti».

Lecce è il paradiso

Assan Ceesay a Lecce è felice, felicissimo. «Posso assicurare che venendo qui ho trovato tutto quello di cui mi aveva parlato al telefono il direttore Corvino. La squadra è una grande famiglia nella quale i compagni sono sempre pronti a venirti incontro per superare tutti gli ostacoli. La città di Lecce è bellissima, ho visitato posti stupendi. Non vorrei esagerare ma per me il paradiso è a Lecce».

L'intervista completa sarà disponibile domattina su Nuovo Quotidiano di Puglia, nell'edizione cartacea, in quella digitale e sul sito per gli abbonati