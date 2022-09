Lecce, notte magica a Salerno. Sui social tifosi in festa: «E Ceesay nu mbale...»

Il Lecce sbanca Salerno e torna a vincere in una partita di Serie A. La notte magica dei salentini celebrata sui social, dai tifosi ma anche dai protagonisti. E tra l'ironia dei sostenitori, con più di qualche accenno alla presenza barese (circa 300 supporters) nella curva granata, spunta il messaggio di Samuel Umtiti, fotografato da Sky mentre corre ad abbracciare Strefezza dopo la rete del 2-1. "Grande Strefezza", scrive il campione del mondo in carica, arrivato dal Barcellona ma ancora non in campo. Toccherà anche a lui, magari dopo la sosta. E lo stesso calciatore ringrazia Dio: "Gloria a Deus", scrive sul proprio profilo Instagram. Tra i commenti anche l'ex Di Mariano: "Non so più che dirti...".

L'ironia corre sui social

Ma sui gruppi Facebook corre l'ironia, con più di qualche sfottò. Solo ai salernitani? Ma no! Intanto ai "gufi", quelli che non ci credevano. E l'immagine che circola con maggior insistenza è quella di Corvino che dice "Nu mbale", riferendosi a Ceesay, in una nota conferenza stampa di qualche tempo fa. Evidentemente, vale. Il gol di ieri è una perla e a Lecce è già scoppiato l'entusiasmo per il proprio bomber. Non mancano, poi, i riferimenti ai baresi presenti in curva: circola un'intervista di una tv campana a un sostenitore biancorosso prima della gara. E giù con gli sfottò. E ancora: la canottiera di Strefezza è corta e Umtiti lo prende in giro, nelle vignette dei tifosi. E c'è chi semplicemente scrive: "Godo". Lecce, nonostante la pioggia di stamattina e un tempo piuttosto grigio, si è svegliata con il sole dentro. Altro che...nu mbale.