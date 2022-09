Salernitana-Lecce, impresa giallorossa: notte magica all'Arechi. Decide Strefezza

Il Lecce sbanca l’Arechi e centra la prima vittoria in campionato con il redivivo Strefezza contro la Salernitana. Dopo il gol di Ceesay nel primo tempo, i giallorossi erano stati riacciuffati sul risultato di 1-1 a causa di un autogol di Gonzalez che, sugli sviluppi di un corner, svirgola e spedisce la palla alle spalle di Falcone al 55’. Hjulmand e compagni vivono una fase di impasse con i granata che hanno sfiorato il 2-1 con Piatek intorno all’ora di gioco. Nella seconda parte del secondo tempo il Lecce risale in cattedra riaffacciandosi dalle parti di Sepe con Banda prima e Baschirotto poi. Nei minuti finali Strefezza rileva Di Francesco che, a minuto 83, pennella il gol della vittoria con una conclusione dal limite dell’area che pietrifica Sepe.

Con questa vittoria i giallorossi salgono a quota 6 punti in classifica e a fine gara festeggiano insieme agli 800 tifosi che hanno colorato di giallorosso uno spicchio dell’Arechi di Salerno.

La diretta

83': Strefezza riporta in vantaggio il Lecce con un tiro dal limite dell’area che batte Sepe.

Pari della Salernitana che ristabilisce le distanze al 55'. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo Gonzalez colpisce malamente facendo autogol.

Dopo una fase di stallo la partita si riaccende nei minuti finali. Mazzocchi fallisce di testa il gol del vantaggio granata, ma al 42’ è Ceesay a porta avanti il Lecce. Il gambiano imbeccato in contropiede si invola sulla destra, scarta il portiere e deposita in rete la palla dello 0-1. Lecce in vantaggio per la prima volta in questo campionato.

Le formazioni ufficiali

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn Daniliuc Gyomber; Candreva L.Coulibaly Maggiore Vilhena Mazzocchi; Piatek, Dia. Allenatore: Nicola.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey Baschirotto Pongracic pezzella; Gonzalez Hjulmand Askildsen; Di Francesco Ceesay Banda. Allenatore: Baroni.