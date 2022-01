Calcio, il Bari torna in campo il 23 gennaio contro il Catania

Il Bari tornerà in campo per il campionato il 23 gennaio, alle 17.30, contro il Catania al San Nicola per la quarta gara del girone di ritorno: questa la decisione della Lega pro, che ha rinviato a febbraio la terza gara in calendario che avrebbe visto in casa i pugliesi di Mignani contro il Picerno. Questo incontro è stato rinviato al 22 febbraio prossimo.

Il 2 febbraio Antenucci e compagni recupereranno la trasferta nel Lazio contro il Monterosi Tuscia. Queste decisioni sono state disposte dalla Lega pro, «considerato il permanere delle condizioni di incertezza e il periodo estremamente delicato derivante dall'emergenza epidemiologica da covid».