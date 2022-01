Seggiolini, tabelloni e coperture, tutto nuovo: via al restyling dello stadio San Nicola

Restyling per lo stadio San Nicola di Bari che, come promette l'assessore allo Sport, Pietro Petruzzelli, tornerà presto alla sua bellezza.



«Tutti i seggiolini - scrive Petruzzelli sul proprio profilo Facebook - diventeranno biancorossi, anche quelli delle Curve e della parte inferiore della Tribuna ovest.

I due vecchi tabelloni luminosi, ormai inutilizzati, verranno sostituiti con uno nuovo in curva sud e l'impianto di illuminazione sarà interamente con luci a led.

Inoltre verranno ripristinati i 26 petali di copertura degli spalti spazzati dal vento o logorati dall'uso in questi anni».

Concluse le gare d'appalto

Le gare d'appalto sono state concluse proprio nei giorni scorsi e, dopo la verifica di routine dei documenti presentati dalle ditte che si sono aggiudicati i lavori, si potrà iniziare a cambiare il volto dello stadio. «Un intervento importante - ribadisce l'assessore - che permetterà al San Nicola di ritornare alla sua bellezza originale e di ottenere l'omologazione per il campionato di serie B e quindi farci trovare pronti».

Gli altri lavori

I lavori di ristrutturazione non riguardano solo lo stadio San Nicola, ma anche altre strutture sportive, così come ricorda lo stesso assessore. Il 10 gennaio riprenderanno i lavori allo stadio del rugby e del football americano di Catino, in questi giorni sarà approvato il capitolato del concorso di progettazione per la riqualificazione della vasca esterna da 50 metri delle piscine comunali e arriveranno in città altri playground e attrezzi ginnici in tutti i quartieri.

«Naturalmente c'è tanto da fare - conclude Petruzzelli - ma ci stiamo impegnando da un lato per realizzare spazi destinati allo sport diffuso nei parchi e negli spazi pubblici e dall'altro nel riqualificare gli impianti sportivi della nostra città».