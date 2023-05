Il Brindisi torna in Serie C, festa in città e a Vibo Valentia. Un'esplosione di gioia incontenibile. Video e foto

Il Brindisi ce l'ha fatta. Serie C. Un traguardo - quello della terza serie nazionale - atteso per 33 anni. Anni bui, di delusioni e fallimenti, con qua e là qualche gioia. Al fischio finale dello spareggio vinto contro la Cavese, è scoppiata la festa. Intanto a Vibo Valentia, sede della partita. Dalla gradinata - occupata dai sostenitori biancazzurri - l'esplosione di gioia.

Contestualmente anche Brindisi esplodeva di gioia. Tutti in giro per le vie della città, abbracci, cori, striscioni, alcuni anche ironici, divertenti. Brindisi ha vissuto settimane di emozioni, ansie e attesa.

È venuto fuori tutto assieme, come un grande botto. Brindisi è in C.