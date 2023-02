Brindisi-Nocerina a porte chiuse: il club non ci sta. «Così è a rischio il futuro del calcio brindisino»

Brindisi-Nocerina domenica prossima si giocherà senza i tifosi di entrambe le squadre. La decisione è stata presa dalle "autorità di sicurezza competenti", scrive il club biancazzurro in una nota. All'andata vi furono scontri tra le tifoserie, con un agguato ai danni dei brindisini, prima della partita a Nocera. Adesso la decisione di giocare a porte chiuse, per alcuni versi anche singolare, considerando che non si tratta di una trasferta vietata ma di una gara senza pubblico nemmeno per i padroni di casa.

Brindisi-Nocerina, c'è il ricorso

Il Brindisi ha già depositato il ricorso contro "una decisione che tende a danneggiare un'intera comunità che fa dello Sport e dei suoi valori i propri punti di riferimento". "Il costo di tale provvedimento d'urgenza rappresenta un ulteriore peso economico che, uniti ad altre enormi difficoltà elencate, costringono società e dirigenza ad una seria riflessione in merito al futuro del sodalizio biancazzurro", scrive il club, lanciando l'allarme.