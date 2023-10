Brindisi, è già corsa al biglietto per il match del "Fanuzzi"

Brindisi-Juve Stabia di domani, martedì 10 ottobre, si giocherà al "Franco Fanuzzi" di Brindisi alle ore 18.30. Il match è valido per la 7a giornata del campionato di calcio di serie C. Saranno 4584 gli spettatori che potranno assistere alla “prima” gara tra le mura amiche dei biancazzurri e già da queste ore è partita la corsa al biglietto. In più il match di domani sarà con la Juve Stabia prima in classifica, a pari punti con il Benevento (14) ma con una partita in meno, quella contro il Brindisi, appunto. Sia le vespe stabiesi che i sanniti cercano di tornare in serie B. Di contro ci sarà la formazione di Danucci galvanizzata da questa buona notizia e desiderosa di lasciare quanto prima i quartieri bassi della graduatoria (6 punti in 5 gare). In definitiva per il Brindisi e Brindisi domani inizia il campionato.