Calcio serie C, Brindisi-Juve Stabia si gioca al Fanuzzi: c'è l'ok della Commissione di vigilanza

Brindisi-Juve Stabia si disputerà domani (10 ottobre ore 18:30) allo stadio Fanuzzi davanti a circa quattromilaseicento spettatori (abbonati e ospiti compresi). È questa la notizia ufficiale arrivata al termine di un pomeriggio lungo e intenso dalle parti di via Benedetto Brin: l’escamotage trovato dall’amministrazione comunale ha portato all’ok atteso dalla società e dall’intera città, già pronta in fila fuori dal Play Store di viale Commenda.

Dopo il sopralluogo della Commissione comunale di vigilanza sui pubblici spettacoli, della Lega Pro e del Coni, è arrivato il verdetto sul regolare svolgimento della partita con capienza ridotta per ovviare alla mancata espressione del comitato provinciale che, solo venerdì, non si era espressa.

Risolte, quindi, tutte le prescrizioni indicate poco più di quarantotto ore fa e che hanno fatto vivere ore di attesa ai tifosi brindisini: completato con esito positivo il tour de force compiuto dagli operai delle varie ditte appaltatrici in questi giorni. Una vera e propria impresa compiuta da tutte le forze interessate e che ha portato al benestare delle autorità.

Le dichiarazioni del presidente

«È stata un’impresa senza precedenti, l’amministrazione comunale ha fatto un miracolo per consegnarci il cantiere in queste tempistiche - ha dichiarato il presidente del Brindisi calcio Daniele Arigliano -. Aspettiamo i nostri tifosi al Fanuzzi domani, li ringraziamo per la vicinanza e ci scusiamo con chi non riuscirà a trovare il suo tagliando per via della capienza ridotta»