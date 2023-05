Brindisi-Cavese si giocherà allo stadio "Luigi Razza" di Vibo Valentia

Manca solo l'ufficialità della Lega Nazionale Dilettanti, che dovrebbe comunque arrivare a breve, ma con ogni probabilità sarà lo stadio "Luigi Razza" di Vibo Valentia, in Calabria, ad ospitare domenica 14 maggio, alle ore 16, la sfida del girone H di serie D tra Brindisi e Cavese, spareggio per la promozione nel campionato di serie C 2023-2024.

La decisione

La decisione è stata presa negli uffici della Lnd di Piazzale Flaminio, a Roma, dopo giorni di duro lavoro. Non è stato per niente facile infatti individuare una sede adatta ad ospitare una partita così importante, alla quale parteciperanno all'incirca 8 mila persone, equamente divise tra tifosi del Brindisi e della Cavese.