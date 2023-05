Brindisi-Cavese, il regolamento: in caso di parità supplementari o rigori? La guida completa

Brindisi-Cavese, una prova senza appello, vincere questa volta è davvero l’unica cosa che conta. Ma non per forza nei novanta minuti. La guida completa: come funziona in caso di parità, i precedenti in stagione, i biglietti venduti.

Brindisi-Cavese, supplementari e rigori: come funziona

Cosa dice il regolamento dello spareggio promozione che si disputerà questo pomeriggio a Vibo Valentia? In caso di risultato di perfetta parità al 90’, la sfida proseguirà almeno fino al 120’ con i tempi supplementari; se l’equilibrio dovesse persistere, allora sarà la lotteria dei calci di rigore ad assegnare la corona di regina del girone H di Serie D a una tra Brindisi e Cavese. Una sfida a scacchi, dunque, nella quale non sono ammessi passi falsi e in cui potrebbe fare un'enorme differenza segnare per primi.

I precedenti

D’altronde è andata così anche in campionato, nel doppio confronto.

All’andata, ad esempio, a rompere gli equilibri fu Banegas nel primo tempo; quindi il provvisorio pareggio di Opoola e la rete di Bubas a sei minuti dal novantesimo. Nel match di due settimane fa, invece, rete decisiva di Sirri al 68’ per l’1-0 finale. Dal 2003 ad oggi, Brindisi e Cavese si sono affrontate sei volte. Il bilancio parla di quattro successi pugliesi, un pareggio (il 2-2 del 2004) e una sconfitta (quella, appunto, di questa stagione).

I biglietti venduti

Poco più di 3mila, invece, i tifosi attesi sugli spalti dello stadio Razza (biglietti tutti venduti): il numero di tagliandi è stato equamente diviso tra le due fazioni di tifo, a quella pugliese sarà destinata la gradinata e parte della curva; a quella campana, invece, la tribuna centrale.

La distanza da Vibo

Va ricordato, inoltre, che oltre ai vari rifiuti ricevuti dalla Lnd per la disponibilità dei campi (dal "no" dell'Adriatico di Pescara al Marulla di Cosenza, passando per il XXI Settembre-Franco Salerno di Matera), si è scelto di puntare con decisione anche su Vibo Valentia perché campo neutro equidistante dalle due città, una delle prerogative per la "finalissima": dista, infatti, 367 km da Brindisi e 364 da Cava de’ Tirreni. A questo punto non resta che ai calciatori in campo far parlare il campo: è quasi tutto pronto per Cavese-Brindisi, un clamoroso spareggio che passerà alla storia.