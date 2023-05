Brindisi-Cavese, la svolta: si gioca a Vibo Valentia, in arrivo l'ufficialità

Brindisi-Cavese, spareggio per la vittoria del girone H di Serie D, si giocherà allo stadio Razza di Vibo Valentia. Dopo il tira e molla degli ultimi giorno, con il paventato rischio rinvio, ecco la svolta: in mattinata arriverà l'ufficialità della sede, con il match che dovrebbe quindi regolarmente giocarsi domenica prossima. Sembrava difficile uscire dallo stallo degli ultimi giorni, è stata però trovata la quadratura del cerchio: si gioca a Vibo, così come era stato anticipato ieri. Questa volta ci siamo.