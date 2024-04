Cassano duro contro Theo Hernandez: «Ha rischiato di rompere il cranio ad Almqvist, va fermato per cinque turni»

«È semplice, a Theo Hernandez bisogna dare 5 giornate di squalifica perché questa qui è una ginocchiata voluta. Io ho fatto il calciatore, l’ha preso in pieno e gli stava spaccando il cranio». Antonio Cassano non le manda a dire, come nel suo stile. L'ex calciatore barese, con un passato in Roma, Inter, Real Madrid e Sampdoria, è intervenuto ieri durante La Domenica Sportiva (con una serie di polemiche anche sui social rispetto ad altre dichiarazioni).

Il riferimento è all'episodio di sabato pomeriggio in Milan-Lecce, quando Almqvist è andato giù dopo una spinta di Theo. Nella ripartenza lo svedese è stato colpito al capo, l'arbitro (sbagliando, in modo palese) non ha fermato il gioco ed è arrivato il gol del 3-0 del Milan. La polemica continua.