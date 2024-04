Milan-Lecce, la sala Var su Krstovic: "È giallo" (poi viene confermato il rosso). Video

Per la sala Var di Milan-Lecce il fallo di Krstovic era da giallo. "È giallo", si sente chiaramente dagli impiegati al monitor appena avviene il contatto. Cambia tutto, poi, quando l'arbitro Massimi decide per il cartellino rosso e la sala Var, a quel punto, conferma. Colpisce però lo stupore degli stessi addetti al monitor, che avevano battezzato il fallo come da ammonizione. L'impressione è che il dialogo sia orientato a un check per possibile espulsione, prima che l'arbitro invece la decreti già dal campo.



Monta la polemica dei tifosi del Lecce sui social, nel condividere il video, mandato in onda per la prima volta ieri sera su Dazn, nel corso di Open Var.

Per i vertici Aia, però, la decisione dell'espulsione di Krstovic è corretta ed è diversa dal fallo di Salaemakers ieri in Frosinone-Bologna. Un altro episodio che aveva scatenato polemiche sul fronte giallorosso.

Resta qualche dubbio, che evidentemente deve aver assalito anche la sala Var. E le polemiche proseguono.