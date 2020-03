Il Deghi ricorda la sua prima partita: che emozione contro il Porto Cesareo

"25 settembre 2016. Per la prima volta la Deghi Calcio scende in campo. Campionato di Prima categoria, al Comunale di Monteroni, l'avversario di giornata è il Porto Cesareo. Finisce 3-1, Carlo Poleti sblocca il risultato a inizio gara e poi si conquista un calcio di rigore realizzato da Antonio Lentini". Con questo post su Facebook il Deghi oggi ha voluto ricordare la sua prima partita, in tempo di Coronavirus la società ha voluto ripercorrere un passo importante della propria storia.

Ultimo aggiornamento: 18:45

